XXXLutz kauft Schweizer Diskontmöbelkette Lipo von Steinhoff

Österreichs größter Möbelhändler übernimmt die Nummer 1 am Schweizer Möbeldiskontmarkt.

Die XXXLutz Gruppe setzt ihre Expansion in Europa weiter fort. Mit dem Kauf der 23 Möbel Lipo Standorte in der Schweiz von der Steinhoff Gruppe wächst die Zahl der betriebenen Einrichtungshäuser auf über 370 in bereits 13 europäischen Ländern.

Möbel Lipo mit Sitz in Pratteln verkauft unter anderem preisgünstige Möbel, Raumausstattung und Haushaltswaren und wird weiterhin mit eigenem Marktauftritt und unter dem bisherigen Namen auftreten. „Die Marke Lipo steht in der Schweiz für preisgünstiges Einrichten und ist die klare Nummer 1 am Schweizer Möbeldiskontmarkt. Wir wollen diesen Erfolg weiterführen und diese starke Position weiterentwickeln. Lipo wird in Zukunft zusätzlich von der großen Einkaufskompetenz und Einkaufsstärke der XXXLutz Gruppe profitieren und so in eine gute und sichere Zukunft steuern“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe, in einer Aussendung.

Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Deal steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Die XXXLutz Gruppe mit Sitz in Wels ist das am schnellsten wachsende Möbelhandelsunternehmen in Europa. Es betreibt nun über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern (Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, Schweden, Serbien und Polen) und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Zudem werden bereits 24 Onlineshops in den Vertriebsschienen XXXLutz, Möbelix und Mömax betrieben.

(APA)