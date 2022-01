Robert Pattinson wird zur Fledermaus, Sigourney Weaver ist wieder blau und Tom Cruise fliegt tief: Einige programmierte Blockbuster sind heuer angekündigt.

Die Filmszene ist von Corona besonders stark betroffen, nicht nur wegen der auf der Hand liegenden Frage nach offenen oder geschlossenen Kinos, sondern auch, weil die Pandemie den Mut der Studios und Verleiher in den vergangenen (beinahe) zwei Jahren dämpft. Ob sich das heuer grundlegend ändern wird, bleibt abzuwarten. Einige Blockbuster könnten aber jedenfalls wieder die Massen ins Kino locken.

Jänner 2022: „Nightmare Alley"

Fantasy-Meister Guillermo del Toro ist Garant für handwerklich exquisite Düsterparabeln, die in puncto Ästhetik noch nie enttäuscht haben. Diesmal adaptierte er einen kultigen Pulp-Roman von William Lindsay Gresham: Der ehrgeizige Schausteller Stanton Carlisle (Bradley Cooper) lässt sich mit einer Psychiaterin (Cate Blanchett) ein, die noch gefährlicher ist als er selbst.

März 2022: „The Batman"

Viele Reihen werden fortgesetzt. Man kann etwa „Twilight“-Star Robert Pattinson als schlecht rasierten, beinahe fatalistischen Batman sehen. Der Start des Films von Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") war mehrmals verschoben worden. Die Szenerie ist sehr düster; Pattinson steht Zoë Kravitz als Catwoman gegenüber und trifft auf Colin Farrell als Pinguin - und den mörderischen Riddler (Paul Dano). Der erste Eindruck ist jedenfalls gut.

April 2022: „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse"

Heuer startet außerdem der dritte von fünf geplanten „Phantastische Tierwesen“-Filmen aus dem erweiterten Harry-Potter-Universum. Wieder kommt das Drehbuch von J. K. Rowling und wieder übernahm Eddie Redmayne die Rolle des Zauberers Newt Scamander, der auf der Suche nach magischen Tieren durch Welt reist. Johnny Depp ist nicht mehr dabei, dafür spielt Mads Mikkelsen den Schurken Grindelwald.

Mai 2022: "Top Gun: Maverick"

Und dann ist da auch Top Gun, für den Tom Cruise wieder in die Pilotenuniform stieg. Das Original kam 1986 ins Kino, und der mittlerweile 59-Jährige sieht seinem Kampfpilot Pete „Maverick“ Mitchell tatsächlich noch einigermaßen ähnlich. Der Film war übrigens schon für 2020 angekündigt. Und man fragt sich: Ist er nun (zu) gut abgehangen?

Juni 2022: "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

Außerdem kehren die genetisch modifizierten Dinosaurier der Jurassic-Reihe zurück. Der sechste Film soll näher an dem Original von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993 sein, mittlerweile streifen die Dinos aber durch Großstädte. Bryce Dallas Howard und Chris Pratt sind erneut in den Hauptrollen zu sehen. Daneben kehrt das legendäre Trio aus Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum zurück.

Juni 2022: „Elvis"

Weniger Zerstörung dürfte es da bei "Elvis" geben. Austin Butler verkörpert den jungen Sänger, Tom Hanks seinen Manager, wobei mit Baz Luhrmann ("Moulin Rouge") ein Spezialist für Musikfilme die Regie führt. Viel zu sehen ist im Trailer aber noch nicht.

September 2022: "The Woman King"

Der Film schildert die wahre Begebenheit, dass sich einst afrikanische Frauen einer Militäreinheit aus dem Königreich Dahomey gegen französische Eindringlinge und die Versklavung wehrten. Für den Freiheitskampf standen die Oscarpreisträgerinnen Viola Davis und Lupita Nyong'o vor der Kamera. Es ist noch kein Trailer verfügbar.

November 2022: "Black Panther: Wakanda Forever"

Der Marvel-Megahit „Black Panther“ geht in die nächste Runde, die Welt von Wakanda wird darin weiter erkundet. Ryan Coogler ist als Regisseur zurück, nun ist er auch wieder gemeinsam mit Joe Robert Cole für das Drehbuch verantwortlich.

Dezember 2022: "Avatar 2"

Eine recht spannende Fortsetzung ist der zweite Avatar-Film. James Cameron sorgte 2009 mit dem Hit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" für Aufsehen, er gilt immer noch als kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten. Computeranimation mittels lebensechter Bewegungserfassung der Hauptdarsteller, eingepflanzt in eine atemberaubende, stereoskopische Digitalumgebung – all das steckte damals noch in den Kinderschuhen. Nun wird „Avatar" nach langer Pause fortgeführt - mit Stars wie Kate Winslet, Sigourney Weaver oder Vin Diesel. Der Start ist für Mitte Dezember angekündigt, drei weitere Teile sollen folgen.

Maria Schrader ist im deutschsprachigen Raum schon länger ein Star, wo sie zunächst als Schauspielerin in Werken wie "Deutschland 83" reüssierte. Mittlerweile ist sie aber auch eine fixe Größe als Regisseurin, die sich mit der Stefan-Zweig-Biografie "Vor der Morgenröte" einen Namen machte und mit der Netflix-Miniserie "Unorthodox" einen Emmy gewann. Mit ihrer Sci-Fi-Romanze "Ich bin dein Mensch" hat sie die Chance, für Deutschland einen Auslandsoscar zu gewinnen. Ende des Jahres oder Anfang des nächsten soll ihr US-Film "She said" herauskommen, der auf einem Buch der "New York Times"-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey basiert, die Harvey Weinsteins Geschichte des Missbrauchs und sexuellen Fehlverhaltens gegen Frauen aufgedeckt haben. Schrader könnte also mit dem großen US-Film zur MeToo-Debatte letztgültig durchstarten.

(red.)