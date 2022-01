Deutsche MV Werften melden Insolvenz an

Dem Unternehmen war es nicht gelungen, die Finanzierung des zu 75 Prozent fertigen und rund 1,5 Milliarden Euro teuren Neubaus des Kreuzfahrtschiffes "Global Dream" zu sichern.

Der angeschlagene Schiffbauer MV Werften ist pleite. Die Unternehmensgruppe mit zuletzt knapp 2000 Mitarbeitern wolle noch am Montag Insolvenz anmelden, sagte ein Sprecher. Bei Gesprächen zwischen Bund, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Eigner Genting aus Hongkong sei keine Lösung für die weitere Finanzierung gefunden worden. Darüber seien die Mitarbeiter am Vormittag von der Geschäftsleitung informiert worden. Als erste hatten die Nachrichtenagentur dpa und der NDR darüber berichtet.

Der MV-Werften-Sprecher sagte, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hätten am Freitag versucht, einen Ausweg zu finden. Das sei nicht gelungen.

Die Bundesregierung ist nach Angaben einer Sprecherin bereit, der Werft im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds weiterhin unter die Arme zu greifen. Dazu sei man in Gesprächen mit dem Unternehmen und Investoren. Es sei selbstverständlich, dass sich die Bundesregierung für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetze. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums verwies darauf, dass die Bundesregierung vor Weihnachten ein Angebot vorgelegt habe. Sie sprach von einem Volumen von 600 Millionen Euro an Bundesgeldern. Es gehe jetzt um einen angemessenen Beitrag der Eigentümer. Aktuell sei ihr eine Insolvenz der Werft nicht bekannt, betonte die Sprecherin.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung hatte erst im vergangenen Jahr grünes Licht für 300 Millionen Euro an Staatshilfen gegeben. Danach wollten die MV Werften ihre Restrukturierung angehen. Die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund gehören seit 2016 dem börsennotierten Glücksspiel- und Kreuzfahrtkonzern Genting. Der Einbruch des Geschäfts mit Kreuzfahrten in der Corona-Krise hatten den Mutterkonzern in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

(APA/dpa)