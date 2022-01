Impfung für Papst die "vernünftigste Lösung"

(c) imago images/ZUMA Wire (Vatican Media via www.imago-images.de)

„Wir alle haben eine Verantwortung für uns selbst und für andere", betont Franziskus.

Der Papst hat sich am Montag für eine zügige Fortsetzung der Impfkampagne gegen das Coronavirus asugesprochen. „Es ist wichtig, dass die Bemühungen, die Bevölkerung so weit wie möglich zu immunisieren, fortgesetzt werden. Dies erfordert ein vielschichtiges Engagement auf persönlicher, politischer und internationaler Ebene. Zunächst einmal auf der persönlichen Ebene. Wir alle sind dafür verantwortlich, auf uns und unsere Gesundheit zu achten", so Franziskus.

Die Gesundheitsversorgung sei eine moralische Verpflichtung. „In einer Welt mit starken ideologischen Gegensätzen lassen wir uns oft von der Ideologie des Augenblicks bestimmen, die oft auf unbegründeten Nachrichten oder schlecht dokumentierten Fakten beruht", sagte der Papst in seiner Neujahrsansprache an das beim Heiligen Stuhl akkreditierte diplomatische Korps.

Vorwurf des „Mangels an Entschlossenheit"

„Impfstoffe sind keine magischen Instrumente der Heilung, aber sie stellen neben den zu entwickelnden Therapien sicherlich die vernünftigste Lösung für die Prävention der Krankheit dar", betonte Franziskus. Das Coronavirus führe nach wie vor „zu sozialer Isolation und fordert Opfer".

„Im Kampf gegen das Coronavirus muss es auch eine Verpflichtung seitens der Politiker geben, das Wohl der Bevölkerung durch Entscheidungen über Prävention und Impfungen zu verfolgen, die auch die Bürger einbeziehen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der Mangel an Entschlossenheit bei den Entscheidungen und an Klarheit in der Kommunikation führe zu Verwirrung, schaffe Misstrauen und untergrabe den sozialen Zusammenhalt, was neue Spannungen schüre, fügte der Papst hinzu.