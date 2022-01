„Veganuary“ hofft auf zwei Millionen Teilnehmende

Die britische Initiative zur Förderung veganer Ernährung hofft auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr.

Sich einen Monat lang rein pflanzlich ernähren - das beinhaltet der „Veganuary“, ein veganer Jänner. Seit 2014 ruft die Initiative jährlich dazu auf, die Anzahl der Unterstützerinnen und Unterstützer wächst von Jahr zu Jahr. Im letzten Jahr nahmen über 580.000 Menschen auf der ganzen Welt an der Aktion teil, heuer hofft man auf 2 Millionen Teilnehmende.

Prominente und große Firmen

Während in den letzten Jahren vor allem Prominente wie Jane Goodall, Ricky Gervais oder Paul McCartney zum Mitmachen aufgerufen und so die Teilnehmerzahlen erhöht haben, sind es heuer vor allem große Arbeitgeber, die ihre Angestellten motivieren, sich einen Monat lang vegan zu ernähren.

So rufen etwa das Kaufhaus Harrods, Sky, oder die britische Sparte von Volkswagen zur pflanzlichen Ernährung auf, das Konzept von Veganuary ist auf diese Firmen zugeschnitten worden. Insgesamt nehmen 75 britische Unternehmen an der Aktion teil. Von einigen der Unternehmen heißt es, Veganuary sei eine willkommene Herausforderung, um Nachhaltigkeit im Firmenalltag zu leben. Seitens der Initiative begrüßt man den Zuspruch: „Es freut uns, dass so viele Firmen ihre Werte in die Tat umsetzen.“

(red)