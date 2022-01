Die Variante hat Probleme damit, in das Lungengewebe einzudringen, daher findet die Infektion hauptsächlich in den oberen Atemwegen statt. Dort vermehrt sich das Virus aber rasend schnell.

Sie hat die Karten im Pandemie-Management neu gemischt – die Ende 2021 in Südafrika entdeckte Variante Omikron, die mittlerweile auch in Österreich mehr als 90 Prozent aller Infektionen ausmacht und sich in vielerlei Hinsicht von der zuvor dominierenden Variante Delta unterscheidet.

Ihre relevanteste Eigenschaft: Sie verursacht mildere Verläufe. Darin liegt auch die Hoffnung, dass die für die kommenden Wochen erwartete hohe Zahl an Infektionen nicht zur Überlastung der Spitäler und insbesondere Intensivstationen führt. Viel mehr als eine Hoffnung ist das aber nicht, sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Universitätsklinikum.