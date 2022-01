Moderna erwartet 18,5 Milliarden Dollar Umsatz mit Covid-Impfstoff

Der US-Biotechkonzern Moderna konkretisierte am Montag die Umsatzprognose für das Jahr 2022.

Der US-Biotechkonzern Moderna konkretisierte am Montag die Umsatzprognose für seinen Covid-19-Impfstoff. Nun rechnet Moderna für 2022 mit 18,5 Milliarden Dollar (16,4 Mrd. Euro) Umsatz mit dem Vakzin sowie 3,5 Milliarden Dollar aus zusätzlichen Verkäufen, u.a. Auffrischimpfungen gegen Coronavirus-Varianten. Im November hatte Moderna rund 17 Milliarden Dollar Impfstoff-Erlös prognostiziert. Moderna arbeitet an einem Omikron-Impfstoff und will diesen bald in die klinische Entwicklung bringen.

(APA)