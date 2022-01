Kate Middletons Looks im Laufe der Jahre

Fließende Abendroben, Kostüme Ton in Ton und Blümchen-Prints scheinen den Kleiderschrank der Prinzessin zu dominieren. Ein Schnelldurchlauf zum 40. Geburtstag.

Am Montag feierte Kate Middleton, Herzogin von Cambridge und Frau von Prinz William, dem Enkel der Queen, ihren 40. Geburtstag. Anlass genug, um einen Blick auf ihre offiziellen Looks zu werfen und einige Revue passieren zu lassen.

Getty Images (Pool)

Eine Reihe von Aufnahmen verrät, die Prinzessin teilt eine Leidenschaft mit Queen Elizabeth II. - jene zu farblich abgestimmten Kostümen und unifarbenen Komplett-Looks.

Getty Images (Jeff J Mitchell)

REUTERS (POOL)

Selbst zu weniger schicken Anlässen greift Kate zum All-over-Look, wie etwa hier beim SportsAid-Event 2020 oder bei dem Besuch einer Schule in Stratford 2021.

REUTERS (POOL)

Getty Images (WPA Pool)

Kommt es zu Kleidern wie Roben, so trägt Kate gerne fließende Silhouetten und zarte Farben. Sieht man Kate hauptsächlich in eher reduzierten Looks, so greift sie doch hin und wieder zu verschwenderischen Details - vorzugsweise in Form von Glitzer, aber auch Volants und Rüschchen kommen zum Einsatz.

Getty Images (Kevork Djansezian)

Getty Images (Jeff J Mitchell)

Getty Images (Stephen Pond)

Augenscheinlich will die Prinzessin auch Blümchen-Prints und diverse Musterungen nicht missen. Verspielte Kleider dieser Art kamen vor allem während der beiden Schwangerschaften zum Einsatz.

Getty Images (WPA Pool)

REUTERS (POOL New)

Getty Images (Jeff Spicer)

Ihre jungen Jahre waren geprägt von schmalen Sonnenbrillen - ganz im Sinne der damaligen Mode - taillierten Blazern und Hüten.

Getty Images (Matt Cardy)

(c) Getty Images (Getty Images)

REUTERS (Dylan Martinez)

