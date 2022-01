Die Pandemie hat den Komplexitätsforscher ins mediale Rampenlicht gerückt. Nun wurde er für seine Vermittlungsarbeit ausgezeichnet.

Wo Menschen interagieren, entstehen soziale Systeme, hochkomplex und kaum vorhersehbar. Da passiert viel, womit niemand gerechnet hätte. Zum Beispiel: Ein Komplexitätsforscher, der von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet daran arbeitete, das Chaos mit mathematischen Modellen und Unmengen an Daten zu bändigen, steht plötzlich im medialen Rampenlicht.

Die „ZiB 2“ hat ihn öfter zu Gast als viele Minister. Journalisten wollen von ihm wissen, was die epidemische Zukunft bringt, Politiker fordern seinen Rat ein. Wissenschaft im brutalen Praxistest. Da kann man nicht zuwarten, bis man sich einigermaßen sicher ist. Man muss „Halbwissen kommunizieren“, „das bisschen zusammenkratzen, was man hat“, damit „Entscheidungen mit unzureichender Evidenz“ gefällt werden können, wie Peter Klimek am Montag freimütig zugab – als er vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zum „Wissenschaftler des Jahres 2021“ gekürt wurde.

Auch der frühere Karriereweg des 39-Jährigen hätte sich schwer prognostizieren lassen. Der Sohn niederösterreichischer Winzer war der Erste in der Familie, der maturierte und ein Studium anging. Physik, weil er fasziniert war von Anton Zeilingers Experimenten zur Teleportation von Quanten. Aber noch mehr packte ihn bald der Ehrgeiz, komplexe Systeme zu verstehen.

Von Wahlbetrug bis Popmusik

Er heuerte als Doktorand bei Stefan Thurner an, dem Forscher des Jahres 2017. Sie arbeiten bis heute zusammen, am Complexity Science Hub und an der Med-Uni Wien. Klimek entwickelte ein statistisches Modell, mit dem man Wahlbetrug nachweisen kann, aus der Ferne, ohne Beobachter vor Ort – angewandt bei der russischen Parlamentswahl 2011 und beim türkischen Verfassungsreferendum 2017. Auch wie sich Trends in der Popmusik wandeln, hat Klimek erforscht. Sein Schwerpunkt lag aber immer auf der Medizin, etwa der Frage, ob Insulintherapien das Krebsrisiko erhöhen.

Wahlbetrug, Pop, Krebs – wie passt das zusammen? Unser Organismus, unser Zusammenleben: Das sind komplexe Systeme, so wie auch Wetter, Klima, Märkte, Internet, Verkehr oder Energieinfrastruktur. Sogar das Chaos hat seine Ordnung. Solche Strukturen sind kaum zu lenken, weil sie sich selbst organisieren und an geänderte Bedingungen anpassen. Ihre Zukunft hängt von ihrer langen, großteils unbekannten Vergangenheit ab. Einzelne Elemente verändern das Ganze (wie der Autofahrer, der einen Stau auslöst). Komplexe Systeme bilden emergente Eigenschaften aus, reagieren auf Stress, zeigen sich robust.

Oder sie kollabieren in der Krise, wie Finanzsysteme, medizinische Infrastruktur oder der soziale Zusammenhalt. Solches zu verhindern ist das treibende Motiv für den jungen Forschungszweig, in dem Stephen Hawkings „die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts“ sah.

Damit ein System Prognosen zulässt, muss man es mathematisch modellieren, und das geht nur, wenn es Netzwerke ausbildet, mit Knoten und vielen Verbindungen, die unterschiedliche Wege zulassen. Freilich: Umbauen oder in eine Richtung zwingen lassen sich komplexe Systeme nicht, bestenfalls lässt sich ihre Eigenaktivität anregen. Forscher wie Politiker sollten ihre Lebensfähigkeit im Ganzen bewahren, statt einzelne Probleme publikumswirksam auszumerzen. Kurz: Sie müssen Demut lernen.

Auch dazu braucht es viele, viele Daten. Erst Big Data aus dem Internet, zusammen mit hohen Rechnerkapazitäten, hat die Komplexitätsforschung praxistauglich gemacht. Steht sie im Clinch mit dem Datenschutz? Nein, betonte Klimek am Montag: Das bestehende Gesetz „wäre kein Verhinderer, sondern ein Ermöglicher“. Aber weil die Hoheit über Wissen Macht bedeutet, wollen viele Institutionen ihre Daten nicht mit anderen teilen. „Skandinavien und die Beneluxländer sind da viel weiter, bei gleicher Gesetzeslage.“ Manches wäre also so einfach – und gar nicht komplex.



