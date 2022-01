Wann man noch ohne Maske auf die Straße gehen darf

Ab Dienstag gelten in Österreich neue Regeln, die Maskenpflicht im Freien wird aber weniger streng als vom Kanzler angekündigt.

„Immer dann, wenn ich Menschen begegne, dann habe ich eine Maske zu tragen.“ So erklärte Kanzler Karl Nehammer am Donnerstag die neuen Maskenregeln im Freien und nannte als Beispiel dafür auch Begegnungen am Gehsteig, sofern der Zwei-Meter-Abstand unterschritten wird. Ganz so streng wird es aber nicht kommen. Das zeigt die Regelung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, die bereits ab Dienstag gelten wird. Aber wann muss man nun die Maske an der frischen Luft tragen?