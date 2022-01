Betrugs-Prozess: „Habe komplett die Kontrolle verloren“

Eine einst „angesehene“ höhere Mitarbeiterin einer großen Bank erhielt wegen Betruges 15 Monate Haft auf Bewährung.

Wer in Zeiten der Pandemie durch die endlos langen Gänge des Grauen Hauses wandert, wie das Straflandesgericht Wien im Volksmund genannt wird, sieht vor allem eines: FFP2-Masken. Das Tragen ebendieser ist vorgeschrieben. An jeder Ecke hängen Hinweisschilder. Lediglich bei der Farbgebung ist man frei. Und so schützt sich die Richterin im Betrugsprozess gegen eine frühere Bankerin stilgerecht – und passend zu den Aufschlägen auf ihrem Talar: mit einer Maske in violett.

Zur (Straf-)Sache: Der Angeklagten wird schwerer und gewerbsmäßiger Betrug angelastet. Verteidiger Erwin Senoner meint, die Akademikerin sei in der Bank, in der sie viele Jahre gearbeitet hat, „eine angesehene Frau“ gewesen. Mehr noch: W. (51) sei „eine Ausnahmeerscheinung“ gewesen.

Der Kaufsucht erlegen

Doch irgendwann, man könne gar nicht genau sagen wann, habe sie mit „sich auflösender Zurechnungsfähigkeit“ zu kämpfen gehabt habe. Und sei der Kaufsucht erlegen. Mittlerweile habe sie alles verloren. Vor allem den Job. Nun müsse W. ein Schuldenregulierungsverfahren durchstehen und hoffe auf einen Neubeginn in der Krankenbetreuung. Dort werde ja Personal gesucht. „Eine traurige Geschichte“, so der Advokat.

Die Staatsanwältin schildert die Sache etwas nüchterner. Zwischen 2016 und 2019 habe W. zwei andere Bankmitarbeiter zur Begebung von mehreren Darlehen verleitet. Letztlich „erleichterte“ die Frau den ersten Mann laut Anklage um 48.000, den zweiten um 40.000 Euro. Dabei täuschte sie beiden vor, sie könne das geborgte Geld zurückzahlen. Die angeblichen Sicherheiten, eine Eigentumswohnung und ein Hausanteil, waren jedoch erfunden.

Und was sagt Frau W. selbst? Sie gibt die Vorwürfe im Großen und Ganzen zu. Dem Schöffensenat, der in einem kleinen Verhandlungssaal coronamäßig tagt, nämlich maskiert und durchgehend bei offenen Fenstern, erklärt sie: „Ich mache eine Therapie wegen meiner Kaufsucht.“ Und: „Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Wann das war, kann ich nicht sagen.“ Nunmehr stehe sie da – mit 400.000 Euro Schulden. Das geliehene Geld sei großteils weg. Ausgegeben für Kleidung und Schuhe.

Nein, Schmuck habe sie nicht gekauft, sagt W. einem Juristen, der sich als Privatbeteiligten-Vertreter im Namen eines der beiden Opfer dem Prozess angeschlossen hat. Es sei also nichts mehr da, das man zwecks Schuldentilgung zu Geld machen könne. Und: Sie schulde ja nicht nur ihren früheren Kollegen Geld, auch bei „ihrer“ früheren Bank und anderen Instituten stehe sie in der Kreide. Mit den Privatdarlehen habe sie erst begonnen, als sie von den Banken keine Kredite mehr bekommen habe.

Das erfundene Krebsleiden

W. (sie trägt auch beim Sprechen Maske – so wie die anderen Beteiligten auch): „Das Problem zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe schon als Studentin einen Kredit aufgenommen.“ Schon als sie begonnen habe zu arbeiten, habe sie bereits Schulden gehabt.

Bleibt noch die Frage, was die beiden Männer bewogen hat, ihrer Kollegin prompt so viel Geld anzuvertrauen. Zumal einer der beiden sogar selbst einen Kredit aufgenommen hat, um der einst „angesehenen“ Frau Zehntausende Euro borgen zu können. Hier erhält die an sich „traurige Geschichte“ einige Dellen: Die Bankerin hat den Männern vorgemacht, sie leide an Krebs, müsse deshalb am linken Auge operiert werden und brauche dafür dringend Bares. Das noch: Ihre Mutter müsse eine stattliche Kaution für einen Platz im Altersheim hinterlegen.

Richterin Julia Matiasch: „Warum haben Sie das gesagt?“ W. ausweichend: „Mir war nicht bewusst, in welcher Situation ich war. Ich bin komplett unkontrolliert einkaufen gegangen.“ Der Senat hält eine Haftstrafe von 15 Monaten wegen gewerbsmäßigen Betrugs für angemessen. „Sitzen“ muss die 51-Jährige nicht. Denn die Strafe wird bedingt, also auf Bewährung, verhängt. Die Ex-Bankerin nimmt Bedenkzeit. Somit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.