Leise Schwünge im Snowboard-Mekka

Kein anderer Weltcuport hat mehr Rennen ausgetragen als Bad Gastein, umso mehr schmerzt die coronabedingt zweite Auflage in Folge ohne Fans. Sportlich spitzt sich der Kampf um die Olympia-Tickets zu.

Mit Schulbeginn haben sich auch die Massen aus Bad Gastein verabschiedet. Die vielen Hotels im Ort verfügen wieder über ausreichend freie Zimmer, auch in den Restaurants und Bars herrscht keinerlei Gedränge. Das wird heute (Parallelslalom ab 14.30 Uhr, Finale ab 18.40 Uhr) und am Mittwoch (Mixed-Teambewerb, 13 Uhr, jeweils live, ORF1) nicht anders sein, wenn der Snowboard-Tross in Bad Gastein haltmacht.

Zum bereits 22. Mal geht es auf dem Buchebenhang um Weltcuppunkte, zum bereits zweiten Mal in Folge sind coronabedingt keine Zuschauer zugelassen. Nur knapp 100 akkreditierte Beobachter (Pistenarbeiter, Teambetreuer, Journalisten) werden Zeugen des Spektakels – ein großer Wermutstropfen. Bad Gastein ist damit die erste Weltcupstation in der laufenden Saison, die gänzlich ohne Fans auskommen muss.