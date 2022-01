Putin spielt mit viel zu hohem Einsatz

(c) APA/AFP/KREMLIN.RU/- (-)

Ob Putin in die Ukraine einmarschieren will, weiß vielleicht nicht einmal er selbst. An seinen langfristigen Zielen gibt es aber keine Zweifel.

Auf den Bildern aus Genf weht der Geist des Kalten Kriegs. Sie zeigen die Unterhändler der USA und der Sowjetunion, Pardon, Russlands, wie sie vor drapierten Fahnen posieren. Die Eindrücke sind ganz nach dem Geschmack von Wladimir Putin: Hier reden Amerikaner und Russen auf neutralem Boden über die Sicherheitsarchitektur Europas - und zwar ohne Europäer. Ein bisschen wie früher sozusagen.

Für den Auftritt auf der Weltbühne hat Moskau viel Aufwand betrieben: Es hat 100.000 Soldaten in der Nähe der Ukraine zusammengezogen. Es hat den Nachbarn von drei Seiten umzingelt. Ob Putin wirklich in der Ukraine einmarschieren will, weiß niemand, vielleicht nicht einmal er selbst. Diese Ungewissheit verunsichert. Und das ist wohl beabsichtigt.