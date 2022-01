Staatsholding Öbag schafft neue Führungsstruktur

Carola Wahl und Robert Stajic werden Executive Directors und lösen damit Christine Catasta und Maximilian Schnödl ab. Für die neue Öbag-Chefin Edith Hlawati gilt somit das Sechs-Augen-Prinzip.

Schon wieder Personalrochaden bei der Staatsholding Öbag: Ab Februar übernimmt bekanntlich die Rechtsanwältin Edith Hlawati den Chefsessel. Am Montag wurde zudem bekannt, dass damit auch eine neue Führungsstruktur in der Öbag geschaffen wird. Es wird einen „erweiterten Vorstand“ geben: Hlawati wird zwar allein die Vorstandsfunktion übernehmen, ihr werden allerdings zwei Executive Directors zur Seite gestellt. „Mit diesem Schritt kommen wir bei wichtigen Entscheidungen vom bisherigen Vier-Augen Prinzip zu einem Sechs-Augen-Prinzip,“ so Hlawati.

Neu in die Staatsholding kommen somit Carola Wahl und Robert Stajic. Carola Wahl ist derzeit als selbstständige Beraterin tätig, zuvor hat sie langjährige Managementerfahrung in der Telekommunikationsindustrie (Deutsche Telekom) und in der Versicherungswirtschaft (AXA Schweiz) gesammelt. Das war, nachdem sie sich als Beraterin bei Booz Allen Hamilton auf Digital-, Medien- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hatte.