Amerika beschert Bauchemiekonzern Sika Rekordumsatz

Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika ist im Vorjahr kräftig gewachsen.

Der Umsatz des Schweizer Bauchemiekonzerns Sika kletterte im Vorjahr um 17,3 Prozent auf den Rekordwert von 9,24 Milliarden Franken (8,85 Mrd. Euro), wie das Unternehmen mitteilte. Sika sei in allen Regionen stärker als der Markt gewachsen. Die größten Zuwächse verbuchte der Konzern in der Region Amerika. In den USA habe die Gesellschaft von Instandsetzungs- und Neubauprojekte bei Distributions- und Rechenzentren profitiert.

Auch in Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Peru und Chile hätten die Geschäfte floriert. Konzernweit erwartet Sika für 2021 eine operative (Ebit) Marge von 15 Prozent. Das Management bestätigte zudem die Ziele bis 2023 und geht weiter davon aus, die Übernahme des früheren Bauchemiegeschäfts von BASF in der zweiten Hälfte 2022 abschließen zu können.

(APA/Reuters)