Er fand für die Wildnis mehr Worte als „Wow!“

Lobbyist, Literat und Schwärmer: Der Mitbegründer der Naturschutzidee in den USA, John Muir, zählt zu den Klassikern des „Nature Writing“. Ein hierzulande bislang wenig beachtetes Genre, das gerade neu entdeckt wird.

Henry David Thoreau wird in Europa seit Langem geschätzt – zuerst als radikaler Demokrat, der zum „Ungehorsam gegen den Staat“ aufrief, und seit dem ökologischen Wertewandel in den Siebzigerjahren mit dem weltweit geschätzten Kultbuch „Walden“ auch als Inspirator für Aussteiger und Naturschützer. Der 1838, 30 Jahre nach Thoreau geborene John Muir hingegen, der in den USA seit 150 Jahren als nationale Legende und als zweiter Begründer der Naturschutzidee gilt sowie Ehrentitel wie „Vater des Nationalparks“ trägt, blieb diesseits des Atlantiks weitgehend unbekannt.

Erst vor rund zehn Jahren erscheinen seine Schriften wieder auf Deutsch, zum Teil erstmals. Angestoßen hat die aktuelle Muir-Rezeption der Verlag Matthes & Seitz, der in den vergangenen Jahren in der schönen und bereits auf 70 Bände angewachsenen Reihe „Naturkunden“ mehrere Hauptwerke des Naturenthusiasten herausgebracht hat, in der historische und zeitgenössische Beispiele von „Nature Writing“ erscheinen. Dieses in Großbritannien und den USA geschätzte Genre wird im deutschen Feuilleton erst seit Kurzem beachtet. So bekam der Roman „H wie Habicht“ von Helen Macdonald enthusiastische Kritiken. Es handelt sich um eine Mischform aus essayhaft-poetischen Naturreflexionen und faktenbasierter, empfindsamer Beschreibung und Analyse von Landschaft und Pflanzenwelt. John Muir zählt zu den Klassikern des „Nature Writing“.