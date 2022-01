Wie Goldfische Fahrzeuge steuern können

In Israel entwickelten Forscher eine Fahrzeug-Konstruktion, die es Goldfischen ermöglicht, dieses außerhalbzu steuern. Dabei zeigte sich: Manche Fische seien bessere Fahrer als andere.

Das Team der Ben-Gurion-Universität in der israelischen Stadt Be'er Scheva entwickelte ein „FOV" - ein „fischbetriebenes Fahrzeug". Das Roboterfahrzeug ist mit Lidar ausgestattet, einer Fernerkundungstechnologie, die gepulstes Laserlicht dazu nutzt, Daten über den Standort des Fahrzeugs und den Aufenthaltsort des Fisches in einem darauf montierten Wassertank. Lidar steht für „Light Detection and Ranging“.

Ein Computer, eine Kamera, Elektromotoren und Allradantriebe geben dem

Fisch die Kontrolle über das Fahrzeug. "Überraschenderweise brauchen die Fische nicht lange, um zu lernen, wie man das Fahrzeug steuert. Am Anfang sind sie verwirrt. Sie wissen nicht, was vor sich geht, aber sie begreifen sehr schnell, dass es eine Korrelation zwischen ihrer Bewegung und der Bewegung der Maschine gibt, in der sie sich befinden", sagt der Forscher Shachar Givon.

Vorbereitungen für die "Fahrstunde" eines Goldfischs. REUTERS

Die kognitiven Fähigkeiten von Fischen

Sechs Goldfische, die jeweils etwa zehn „Fahrstunden" erhielten, nahmen an der Studie teil. Jedes Mal, wenn einer von ihnen ein von den Forschern festgelegtes Ziel erreichte, wurde er mit Futter belohnt. Und einige Goldfische seien dabei bessere Fahrer als andere. "Es gab sehr gute Fische, die hervorragend fuhren, und es gab mittelmäßige Fische, die das Fahrzeug zwar beherrschten, aber weniger gut fahren konnten", sagte der Biologieprofessor und Neurowissenschaftler Ronen Segev.

Der Nachweis, dass ein Fisch die kognitiven Fähigkeiten hat, sich

außerhalb seiner natürlichen Umgebung des Wassers zu navigieren, kann ein Schlüssel dafür sein, das wissenschaftliche Wissen über die grundlegenden Navigationsfähigkeiten von Tieren zu erweitern. "Wir Menschen halten uns für etwas ganz Besonderes und viele halten Fische für primitiv, aber das ist nicht richtig", sagte Segev. "Es gibt noch andere sehr wichtige und sehr kluge Lebewesen.

Auf diesem Bild sind die Größenverhältnisse des Fahrzeugs gut zu erkennen. REUTERS

(Reuters)