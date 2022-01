Greiner will an Übernahme von Recticel dranbleiben

Der oberösterreichische Kunst- und Schaumstoffhersteller Greiner mit Sitz in Kremsmünster sucht weiter nach einer Möglichkeit, mehr Anteile an dem belgischen Konkurrenten Recticel zu übernehmen.

Das Familienunternehmen Greiner gibt im Zuge eines erloschenen bedingten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots die aufschiebenden Bedingungen nicht auf, wie am Dienstag in einer Presseaussendung mitgeteilt wurde.

Im Rahmen des Angebots wurden lediglich 0,17 Prozent der Gesamtzahl der Aktien von Recticel angedient. Die aufschiebenden Bedingungen erfordern die Erteilung der behördlichen Genehmigungen der Phase I durch die Europäische Kommission und die Andienung von mindestens 23 Prozent der Gesamtzahl der Recticel-Aktien. Greiner arbeite weiter konstruktiv mit der Europäischen Kommission an der laufenden Phase-II-Untersuchung.

Das Unternehmen schloss bereits einen Aktienkaufvertrag mit dem Recticel-Großaktionär Compagnie du Bois Sauvage über 27 Prozent der Anteile. Diesen könnte es infolge der Zustimmung der Recticel-Aktionäre zum Verkauf der Schaumstoffsparte an den US-Konkurrenten aufkündigen; bis auf weiteres werde Cie du Bois Sauvage die Aktien halten und die damit verbundenen Stimmrechte an Recticel ausüben. "Wir werden nun Optionen für die Beteiligung an Recticel prüfen, um den Wert unserer Investitionen zu maximieren", bekräftigte Greiner-CEO Axel Kühner das Ziel zu wachsen und der führende Anbieter von schaum- und Kunststofflösungen in Europa und weltweit zu werden.

Ursprünglich war Greiner an der Schaumstoffsparte des börsennotierten belgischen Konkurrenten Recticel interessiert. Diese bekommt aber ein US-Unternehmen. Nun geht es um den Rest von Recticel, das ist vor allem die Insulationssparte, mit der die Oberösterreicher in einen Schaumstoffbereich einsteigen würden, in dem sie bisher noch nicht tätig sind.

(APA)