11.516 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 17 Tote

Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 in Österreich steigt seit einer Woche signifikant an. Erstmals seit über einem Monat wurden seit gestern wieder über 11.000 neue Coronafälle registriert.

In Österreich wurden in den letzten 24 Stunden 11.516 neue Fälle von Covid-19 registriert. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 zum ersten Mal seit Ende November wieder über 11.000. Am 27. November lag die Infektionszahl bei 11.671. Seit dem 3. Jänner steigen die Fallzahlen in Österreich stetig an, seit zwei Tagen bleiben sie über der 10.000er-Marke. Vor einer Woche waren es noch 5496 Neuinfektionen pro Tag.

Bei den Bundesländern verzeichnet Wien den höchsten Anstieg an Neuinfektionen. 3474 neue Fälle von Covid-19 wurden in der Bundeshauptstadt seit gestern registriert. Die hohe Anzahl der positiven Infektionen könnte aber auch am hohen Testaufkommen in Wien liegen. Von den 48.465.359 PCR-Tests, die in ganz Österreich durchgeführt wurden, verfallen 30.208.246 auf die Bundeshauptstadt.

In den umliegenden Bundesländern gab es ebenfalls jeweils über 1000 Neuinfektionen. 1727 neue Fälle wurden in Niederösterreich verzeichnet, in Oberösterreich waren es 1680. Tirol befindet sich mit 1687 Neuinfektionen ebenfalls im Mittelfeld. Die übrigen Bundesländer bleiben unter 1000 Neuinfektionen seit gestern. In Salzburg und der Steiermark wurden 947 und 904 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet, Vorarlberg waren es 575. Kärnten vermeldete seit gestern 575 Neuinfektionen, das Burgenland bildet mit 146 das Schlusslicht.

Auch bei den Corona-Todesfällen gibt es erneut einen Anstieg. 17 Personen sind seit gestern an oder mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der Coronatoten in Österreich steigt somit auf 13.872. Die Anzahl der Hospitalisierungen und der Personen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist in den letzten Tagen relativ gleichbleibend. 928 Menschen mussten seit gestern wegen einer Coronainfektion behandelt werden, 256 benötigten intensivmedizinische Betreuung.

