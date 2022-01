Holpriger Start der 2G-Kontrollen im Handel

Im Wiener Donauzentrum herrschen am ersten 2G-Kontroll-Tag noch Unwissenheit, Verwirrung und Unsicherheit bei Mitarbeitern und Kunden. Ein Lokalaugenschein.

„Da steht aber nur eine Impfung in Ihrem Grünen Pass“, sagt eine Verkäuferin. Eine ältere Dame zückt etwas verwirrt ihren gelben Impfpass aus der Tasche. Sie streckt ihn der Mitarbeiterin des Schuhgeschäfts entgegen. „Gut, dass Sie den Impfpass mit Ihren 3 Impfungen mithaben“, sagt sie. In vielen Geschäften des Shopping Centers Westfield Donauzentrum spielen sich am Dienstagvormittag ähnliche Szenen ab.

Außerhalb der Geschäfte ist das Bild normal, eigentlich wie immer. Auf den ersten Blick erscheint Shopping nicht anders als zuvor. Keine Kontrollen am Eingang des Shopping Centers, keine Richtungsweiser zur Stempelvergabe, womit man sich die Kontrollen in den Geschäften ersparen würde.