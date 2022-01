Grazer Supernova verkauft sieben Baumärkte in Polen

Transaktion dürfte im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.

Die österreichische Supernova Gruppe hat sieben Baumärkte in Polen an das in den USA und Europa tätige Immobilienunternehmen W. P. Carey verkauft. Über den Kaufpreis wurde am Dienstag nichts verlautbart, er dürfte sich aber im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen. In den sieben Objekten befinden sich Obi-Baumärkte mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 70.000 Quadratmetern.

Die Baumärkte sind laut Supernova langfristig an die Baumarkt-Handelsgruppe Obi vermietet. Das 1970 in Deutschland gegründete Baumarktunternehmen Obi ist die drittgrößte derartige Kette Europas und die siebtgrößte weltweit. 1997 fasste man am polnischen Markt Fuß, mittlerweile betreibt Obi dort 59 Märkte. Das mache Polen zum drittgrößten Markt der Kette, nach Deutschland und Österreich, wurde mitgeteilt.

Supernova ist nach eigenen Angaben eines der führenden Immobilienunternehmen in privater Hand mit Fokus auf Einzelhandelsobjekte in Mittel- und Osteuropa. Der Käufer der Baumärkte, W. P. Carey, ist an der Wall Street gelistet und einer der wichtigsten Immobilienfonds für gewerbliche Sale-and-Lease-Backs. Das Unternehmen fokussiert auf die USA sowie den europäischen Raum.

Laut Christopher Mertlitz, Leiter von Merger & Acquisitions Europa von W. P. Carey, baue man die Geschäftsbeziehungen mit Obi nun weiter aus. Der Einzelhandel mit Heimwerkerprodukten sei als Anlage weiterhin sehr attraktiv, vor allem dank seiner Robustheit und der Tatsache, dass er sich gegen die Onlinekonkurrenz behaupten könne.

Die österreichische Supernova Group beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Management von Einzelhandelsimmobilien in Österreich, Slowenien, Kroatien und Rumänien. Neben diesen Schlüsselmärkten ist die Supernova Group auch in Deutschland, der Slowakei und Serbien tätig. Das aktuelle Portfolio der Gruppe umfasst 77 Objekte mit einem Gesamtbruttowert von 1,7 Milliarden Euro.

(APA)