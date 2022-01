Turkmenistan will das "Tor zur Hölle" schließen

Der brennende Krater zog in den letzten Jahrzehnten vermehrt Touristen in die turkmenische Wüste.

Die Flammen lodern wegen einer Fehleinschätzung bei Sondierungsbohrungen für Gas seit 1971. Zwischenzeitlich sollte das Phänomen Touristen anlocken, doch diese Strategie steht vor dem Aus.

Für die einen ist es das "Tor zur Hölle", für andere ein gewaltiges Naturphänomen: Am Derweze-Krater etwa 270 Kilometer nördlich der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad lodern seit 50 Jahren ewige Flammen. Nun soll das brennende Erdloch im Herzen der Karakum-Wüste - entstanden durch Probebohrungen in einem riesigen Erdgasfeld - geschlossen bzw. gelöscht werden - nicht zum ersten Mal.

Turkmenistans Machthaber Gurbanguli Berdimuchamedow forderte am Samstag in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede seine Beamten an, technische Lösungen zu finden, um die Flammen zu löschen. Das brennende Gas schade der Umwelt und der Gesundheit der in der Nähe lebenden Menschen, sagte der Präsident. Im Jahr 2018 hatte er das „Tor zur Hölle“ bereits offiziell in „das Leuchten von Karakum“ umbenannt, nachdem er 2010 schon einmal erfolglos angeordnet hatte, das Spektakel in der Wüste zu beenden.

Die Karakum-Wüste (wörtlich: Schwarzer Sand) bedeckt 80 Prozent der zentralasiatischen Republik. Im Sommer steigen die Temperaturen auf mehr als 50 Grad Celsius, im Winter sinken sie auf bis zu minus 20 Grad. Zu dem etwa 20 Meter tiefen und 70 Meter breiten Derweze-Krater weisen keine Schilder, nur ortskundige Führer kennen den Weg.

Der Krater einen Durchmesser von 60 Metern und ist 20 Meter tief. APA/AFP/IGOR SASIN

Eine Probebohrung mit Auswirkungen bis heute

Das Naturschauspiel entstand durch eine Fehlberechnung von Wissenschaftlern. Sowjetische Geologen begannen 1971 an dieser Stelle mit Sondierungsbohrungen, bohrten allerdings in einen unterirdischen Gas-Hohlraum, woraufhin sich ein tiefer Trichter bildete. Die Bohrplattform stürzte ein, Arbeiter kamen damals nicht zu Schaden.

Die Fachleute entschlossen sich damals aus Sicherheitsgründen, das ausströmendes Gas zu entzünden. Man hoffte wohl, das Gas würde rasch abbrennen und die Flammen würden vergehen. Doch stattdessen entzündeten sie damit ein „ewiges" Feuer - ein eindrucksvolles Symbol für Turkmenistans gewaltige Gasreserven, die viertgrößten der Welt.

Touristen suchen „Tor zur Hölle"

In den letzten Jahren wurde der Derweze-Krater vermehrt zum Anziehungspunkt für Touristen, von denen es in Turkmenistan zwar mehr und mehr - aber nicht allzu viele gibt. Das internationale Interesse am „Tor zur Hölle“ wuchs. Doch gleichzeitig sah man das brennende Gas als Verschwendung von Ressourcen an, die man eigentlich gewinnbringend verkaufen könnte.

Im vergangenen Jahr wies die Regierung in der Karakum-Wüste auf 90.000 Hektar ein staatliches Schutzgebiet aus, das auch den Derweze-Krater einschließt. Reisende konnten in den letzten Jahren nach Darstellung der Tourismusbehörde in Jeeps und mit Quad-Bikes auf Safari gehen oder auf Kamelen an den Wanderdünen entlang reiten. Doch dafür müssten zunächst Straßen verbessert und Hotels gebaut werden.

Turkmenistan ist übrigens jenes Land, in dem das Coronavirus offiziell nie angekommen ist und es dennoch eine Impfpflicht für alle Bürger über 18 Jahre gibt.

Vor allem in der Dunkelheit offenbart das "Leuchten von Karakum" sein Spektakel. imago/imagebroker

