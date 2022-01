Die Chipkrise macht Audi zu schaffen

Nach dem ersten Halbjahr 2021 hatte Audi noch auf Rekordkurs gelegen, im vierten Quartal brachen die Verkäufe jedoch um gut ein Drittel ein.

Die Chipkrise lastet auf dem Absatz der Volkswagen-Tochter Audi. Im vergangenen Jahr verkaufte der Ingolstädter Autobauer 1,68 Millionen Fahrzeuge, das sind 0,7 Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr 2020. Im vierten Quartal brachen die Verkäufe um gut ein Drittel ein. Nach dem ersten Halbjahr hatte Audi noch auf Rekordkurs gelegen.

Audi-Vertriebschefin Hildegard Wortmann sprach von einem herausfordernden Jahr: "Wenngleich die Halbleiterversorgung auch in den kommenden Monaten angespannt bleiben wird, gibt uns das kräftige Wachstum bei den Auslieferungen der E-Modelle Rückenwind für die weitere entschlossene Umsetzung unserer Roadmap." Zugleich verwies sie auf den hohen Auftragseingang sowie einen Rekord-Auftragsbestand.

Viertes Quartal von Engpässen geprägt

In China lieferte Audi 701.000 Autos aus - 3,6 Prozent weniger als 2020. Besonders das vierte Quartal sei vom Halbleiter-Engpass für vor Ort gebaute Fahrzeuge geprägt gewesen. In Europa blieb Audi mit 617.000 Autos knapp unter Vorjahresniveau. In Deutschland brach der Absatz um 15,6 Prozent ein: Das Unternehmen verwies hier auch auf Sondereffekte aufgrund der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020. In den USA verkaufte Audi 196.000 Autos und schaffte damit ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im vergangenen Jahr verkaufte Audi 82.000 vollelektrische Fahrzeuge. Bis 2025 will das Unternehmen 25 vollelektrische Modelle im Angebot haben.

Der BMW-Konzern verkaufte im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr als 2,2 Millionen Autos der gleichnamigen Stammmarke - mehr als je zuvor. Damit steht BMW auf Platz 1 im globalen Premiumsegment. Konkurrent Mercedes-Benz verkaufte im vergangenen Jahr 2,055 Millionen Autos der Marke mit dem Stern - fünf Prozent weniger als im Vorjahr.

