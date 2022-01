Kriegen die denn gar nichts auf die Reihe?

Das Elga-Chaos zeigt das Scheitern der Gesundheitsreform.

Mitte November haben Bund und Länder mit großem öffentlichem Trara eine Covid-Impfpflicht ab 1. Februar beschlossen. Sechs Wochen später hat die mit der Umsetzung betraute Elga GmbH mitgeteilt, dass die Kontrolle dieser Impfpflicht erst mit zwei Monaten Verzögerung möglich sei. Man sei ja nicht informiert worden.

Das alles ist ebenso bekannt wie wenig verwunderlich. Was eher erstaunt ist die Art, wie stoisch dieses Versagen mitten in der Pandemie jetzt hingenommen wird. Findet das niemand seltsam? Immerhin gehört die Elga den Sozialversicherungen und – Bingo – dem Bund und den Ländern. Reden die nicht miteinander? Oder ist das nicht so wichtig, weil eh schon egal?