Missbrauch im Kindergarten: 495 Jahre Haft für Pädagogen in Mexiko

Der Mann soll sich an 17 Minderjährigen vergangen haben. Er muss auch Entschädigung an die Opfer zahlen.

Wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs in einem Kindergarten ist ein Pädagoge in Mexiko-Stadt zu knapp 495 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll mindestens 17 Kinder missbraucht haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Er wurde unter anderem wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen.

Der Vater eines der Opfer hatte im Oktober 2018 die erste Anzeige gegen den Mitarbeiter der staatlichen Kindertagesstätte "Marcelino de Champagnat" erstattet. Später sei ihm sexueller Missbrauch in 17 Fällen unter Ausnutzung seiner Position nachgewiesen worden, hieß es von der Behörde weiter. Das Gericht verurteilte den Mann zudem zur Zahlung einer Geldstrafe und zu Entschädigungszahlungen an die Familien der Opfer.

(APA/dpa)