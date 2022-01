Mehr Windräder für Deutschland

(c) Christian Charisius / dpa / picturedesk.com (Christian Charisius)

Der deutsche Wirtschafts- und Klimaminister, Robert Habeck, will den Windkraftausbau massiv forcieren.

Der grüne Klimaschutzminister, Robert Habeck, zieht eine „Eröffnungsbilanz“. Beim Umbau der deutschen Wirtschaft sieht er Rückstand – den er noch dieses Jahr bearbeiten will.

Wenn eine neue Regierung einen „Kassasturz“, eine „Inventur“ oder eben eine „Eröffnungsbilanz“ ankündigt, ist immer auch etwas Skepsis angebracht. Schließlich bietet sich da die Gelegenheit, auf die Versäumnisse der Vorgänger hinzuweisen – und gleichzeitig die Anhänger auf mögliche Enttäuschungen vorzubereiten.

Insofern konnte es kaum überraschen, dass der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister, Robert Habeck, bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag in Berlin konstatierte: „Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit gehörigem Rückstand.“ Im Jahr 2020 habe Deutschland seine Ziele bei der Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen nur erreicht, weil in der Pandemie die Wirtschaft eingebrochen war. Im vergangenen Jahr seien die Emissionen um vier Prozent gestiegen.