Was Sebastian Kurz bei Peter Thiel erwartet

Ein Wechsel in die Privatwirtschaft ist für viele der logische nächste Schritt nach der Politik-Karriere. Gusenbauer, Grasser, Faymann - die Liste oftmals kurioser Jobwechsel von Ex-Spitzenpolitikern in die Wirtschaft ließe sich schier endlos weiterführen. Auffällig dabei ist, dass vor allem ehemalige SPÖ-Granden Positionen annehmen, in denen man sie vorher eher nicht erwartet hätte, erzählt Hanna Kordik, Leiterin des "Presse"-Wirtschaftsressorts, im Gespräch mit David Freudenthaler.

Der letzte Eintrag in dieser Liste gehört Sebastian Kurz. Er heuert beim Tech-Milliardär Peter Thiel an, der im Silicon Valley ob seiner oft radikalen Ansätze von vielen bewundert aber auch gefürchtet wird. Wer ist dieser Peter Thiel? Was treibt ihn an? Was verbindet ihn mit Kurz? Und hegt er neben der Unterstützung für Donald Trump noch weitere politische Ambitionen?

