Neues Allzeithoch: 17.006 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Omikron lässt die Infektionszahlen in Österreich in bisher unerreichte Höhen schießen. In den Spitälern gehen die Zahlen noch zurück: Heute werden 909 Hospitalisierte und 242 Intensivpatienten gemeldet. Seit gestern sind zehn Menschen verstorben.

Die Prognosen haben sich bewahrheitet: Die Omikron-Welle hat Österreich fest im Griff. Heute melden die Ministerien 17.006 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie in dieser Pandemie. Der bisherige Höchstwert lag bei 15.809 neuen Fällen am 19. November während der vierten Welle mit der Delta-Variante. An diesem Tag gab es 2871 hospitalisierte Corona-Patienten und mit 520 etwa doppelt so viele Schwerkranke auf den Intensivstationen wie am heutigen Tag. Derzeit werden in den Krankenhäusern Covid-19-Patienten 909 behandelt, 242 davon brauchen eine intensivmedizinische Betreuung.

Am Mittwoch vor einer Woche waren es österreichweit noch 9.761 Neuinfektionen. Der heutige Schnitt der vergangenen sieben Tage klettert damit auf 10.666. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro Einwohnern steigt auf 835,8.

Seit gestern sind zehn Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche gab es 80 Todesopfer. Seit Beginn der Pandemie haben 13.882 Infizierte ihr Leben verloren.

Höchststand in Wien

Allein in Wien waren es heute 5573 Neuinfektionen - das ist auch für die Bundeshauptstadt ein noch nicht dagewesener Höchststand. Auch der Sieben-Tages-Schnitt ist in Wien mit 3131 so hoch wie noch nie. Die Sieben-Tages-Inzidenz klettert auf 1141,1.

Nur in Tirol und Salzburg liegen die Inzidenzen noch höher. Bei 2466 Neuinfektionen verzeichnet das Bundesland Salzburg mit 1644 die höchste Inzidenz. In Tirol liegt die Inzidenz bei 1317, es werden 1594 neue Fälle gemeldet.

Unter den restlichen Bundesländern weisen nur noch das Burgenland (327,7) und die Steiermark (476,4) eine Inzidenz unter 500 auf. In Kärnten liegt sie bei 515, in Niederösterreich bei 639,7, in Oberösterreich bei 659,4 und in Vorarlberg bei 758,7.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 904.584 PCR-Tests ausgewertet. Damit waren 1,88 Prozent der aussagekräftigeren PCR-Tests positiv. Seit gestern sind 5074 Corona-Infizierte wieder genesen.

(red./APA)