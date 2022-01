Rewe International bekommt vierten Vorstand

Verträge von Haraszti, Jäger und Matschke vorzeitig bis 2025 verlängert, Larsen übernimmt als vierter Mann in Führungsteam die Verantwortung für das Vollsortiment in Osteuropa.

Der Aufsichtsrat der Rewe International hat die Vorstandsverträge von Marcel Haraszti (46), Michael Jäger (50) und Christoph Matschke (47) frühzeitig bis Ende 2025 verlängert. Komplettiert wird die Führung durch Espen B. Larsen (50), der Anfang 2021 mit Verantwortung für das Vollsortiment in Osteuropa (Billa, IKI) in den Vorstand einzog, wie Rewe am Mittwoch mitteilte. Dies stelle die Weichen für die Erreichung der ambitionierten Ziele der nächsten Jahre.

Haraszti ist seit Anfang 2017 im Vorstand der Rewe International AG und verantwortet Billa, Bipa und Adeg in Österreich, Bipa Kroatien, den jö Bonus Club und die Unternehmenskommunikation. Jäger ist für den Bereich Penny International, bestehend aus dem Diskontergeschäft in Italien, Österreich, Ungarn, Tschechien und Rumänien verantwortlich und seit 2013 im Vorstand. Matschke, Vorstand seit Anfang 2017, ist für den Bereich International Business Solutions zuständig, darunter Finanzen, IT und Logistik. Der Verantwortungsbereich des neuen Vorstands Larsen umfasst das Vollsortiment in Zentral- und Osteuropa und damit Billa in Bulgarien, der Slowakei und Tschechien sowie IKI in Litauen.

(APA)