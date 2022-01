Wien: ÖVP-Gemeinderat wechselt zur FPÖ

Wolfgan Kieslich verlässt die ÖVP nach 25 Jahren in Richtung FPÖ; wegen der kommenden Impfpflicht.

Der Wiener ÖVP-Gemeinderat Wolfgang Kieslich wechselt von der ÖVP zur FPÖ. Das hat die FPÖ am Mittwoch bekanntgegeben. Kieslich war Verkehrssprecher der Türkisen und bis Dezember 2021 auch ÖVP-Bezirkschef in Simmering. Auslöser sei die Impfpflicht gewesen, teilte er am Mittwoch mit.

Laut geltender Geschäftsordnung wird er formal nicht im FPÖ-Klub aufgenommen, sondern diesem als "wilder" Abgeordneter angehören. Teil der Fraktion könnte er nur werden, wenn er auch für die FPÖ kandidiert hätte.

Die ÖVP befand, dass man "Reisende nicht aufhalten" solle. "Die Volkspartei hat klare Werte. Wenn sich jemand offenbar mit diesen Werten nicht mehr identifizieren kann, ist der Schritt, die Partei zu verlassen, sicher die beste Lösung", kommentierte die türkise Stadtpartei in einer Aussendung den Wechsel.