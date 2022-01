Boris Johnson entschuldigt sich wegen illegaler Gartenparty

Der Premier gestand seine Teilnahme an einem Fest im Garten des Regierungssitzes Downing Street im Mai 2020 ein, als solche Zusammenkünfte eigentlich verboten waren. Labour-Chef Starmer forderte Johnson, der deswegen schwer unter Beschuss steht, zum Rücktritt auf.

Der in letzter Zeit beispiellos massiv unter Druck gekommene britische Premier, Boris Johnson, hat sich wegen einer abendlichen Gartenparty in seinem Amtssitz in London während des ersten Corona-Lockdowns 2020 entschuldigt. Er verstehe die Wut in der Bevölkerung über die Feier, sagte Johnson (57) am Mittwoch im Parlament in London. Er räumte ein, dass er an der an sich unerlaubten Zusammenkunft in der Downing Street am 20. Mai 2020 teilgenommen hat, um sich bei Mitarbeitern zu bedanken.

Er habe freilich angenommen, es handle sich um ein normales Arbeitstreffen, und sei ohnehin schon nach etwa 25 Minuten wieder ins Büro gegangen. Im Rückblick hätte er wohl anders handeln müssen, räumte Johnson ein.

Dutzende Beschäftigte und auch Johnsons heutige Ehefrau Carrie hatten an dem Fest teilgenommen, das der Büroleiter des Amtsgebäudes, Martin Reynolds, per Einladungs-E-mail spontan „einberufen" hatte. Dabei sollten die Leute ihre eigenen Getränke mitbringen. Zu dieser Zeit durften einander laut der Corona-Regeln aber nur jeweils zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten im Freien treffen, Angehörige konnten Beisetzungen Verstorbener nur online verfolgen etc.

Kurz vor Partybeginn hatte der damalige Kulturminister, Oliver Dowden, die Bevölkerung noch aufgerufen, sich an die Regeln zu halten.

Die Regeltreue der Regelmacher

„Ich weiß, dass Millionen Menschen im ganzen Land in den vergangenen 18 Monaten außerordentliche Opfer erbracht haben“, sagte Johnson. „Ich kenne ihre Schmerzen, und ihr Unvermögen, so zu leben, wie sie es wollen, und die Dinge zu tun, die sie lieben. Ich weiß, dass sie auf mich und meine Regierung zornig sind, wenn sie denken, dass die Leute in der Downing Street den Regeln, die sie machen, selbst nicht folgen. (...) Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen."

Johsnon genießt ein Bierchen, hier aus anderem Anlass. AFP/Getty Images

Was er mit Letzterem meinte - etwa die Andeutung eines möglichen Rücktritts - sagte Johnson indes nicht. Dafür betonte er, dass „Nummer 10" eine große Verwaltungseinheit sei, wo der Garten schon immer als „erweitertes Büro" gedient habe - und das noch intensiver in Zeiten der Covid-Pandemie, denn im Freien an der frischen Luft stecke man sich doch weniger an.

Labour-Chef Keir Starmer warf Johnson vor, mit dieser Erklärung die Bevölkerung zu beleidigen. Er forderte den konservativen Regierungschef zum Rücktritt auf. Vor dem Parlamentsgebäude demonstrierten Menschen gegen Johnson und forderten ebenfalls seinen Abgang.