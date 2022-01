US-Inflation steigt auf höchsten Wert seit 1982

Waren und Dienstleistungen kosteten in den USA im Dezember durchschnittlich 7,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das ist der höchste Wert seit Juni 1982.

Die Verbraucherpreise in den USA steigen immer rasanter. Waren und Dienstleistungen kosteten im Dezember 7,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Juni 1982. Von Reuters befragte Experten hatten mit diesem erneuten Schub gerechnet, nachdem die Inflationsrate im November noch 6,8 Prozent betragen hatte. Aus der Corona-Krise resultierende Materialengpässe und rasant steigende Energiekosten treiben die Inflation nach oben.

"Die aktuell hohe Inflationsrate ist Wasser auf die Mühlen für diejenigen US-Notenbanker, die einen beschleunigten Ausstieg aus dem geldpolitischen Krisenmodus sehen möchten", sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

Angesichts des starken Preisauftriebs steuert die US-Notenbank auf eine Zinswende zu. Notenbankchef Jerome Powell signalisierte, dass die sehr lockere geldpolitische Linie wohl bald ausgedient habe und die Wirtschaft trotz der Corona-Welle für eine straffere Geldpolitik bereit sei.

(Reuters)