„Pro und Contra“ zu Atomkraft: Gewessler vs. die EU

Die Puls 4-Diskussion über Atomenergie geriet über große Strecken zum moderierten Dialog zweier Parteien, die auf ihren Standpunkten beharrten. Physiker Werner Gruber grätschte dazwischen.

Wieso ist Österreich so skeptisch, ja widerständig, wenn es um Atomenergie geht? Der Vorschlag Brüssels, Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einzustufen, stößt hierzulande auf wenig Gegenliebe, um es euphemistisch auszudrücken. Nein, wenn es um Atomenergie geht, gibt es kein Pardon. Eine Klage werde Österreich einbringen, sollte der Kommissions-Vorschlag durchgehen, kündigte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstagabend in der Puls 4-Diskussionssendung „Pro und Contra“ an. Der Adressat ihrer Botschaft saß schräg gegenüber: EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr, der sich im Laufe der Sendung zunehmend lebhafter verteidigte.

Von Moderatorin Corinna Milborn wurde Selmayr mehrfach gefragt, wie denn Idee zur Einstufung als klimafreundlich überhaupt entstanden sei. Ein wenig klang das nach: Wie kann man nur? Woran liegt es, dass in Österreich bei diesem Thema immer ein kleiner Aufschrei folgt? An Hainburg? Daran, dass Österreich vom Reaktorunfall in Tschernobyl stark betroffen war? Fühlt man sich moralisch oder technisch überlegen, weil man „saubere“ Energie herstellt?