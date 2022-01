Der britische Omikron-Weg

Die Omikron-Welle flacht im Königreich möglicherweise ab. In den Spitälern, wo viele Ärzte und Pfleger ausfallen, herrscht der Notstand.

Nachdem Großbritannien in den vergangenen Wochen Rekordzahlen bei den Covid-Infektionen verzeichnete, gibt es nun erste Hinweise, dass die Omikron-Welle auf dem Rückzug ist. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Neuinfektionen insgesamt sukzessive gesunken, am Dienstag wurden gut 120.000 neue Fälle registriert – das ist zwar immer noch sehr viel, aber weit weniger als der bisherige Höchststand von 220.000 täglichen Neuinfektionen, der letzte Woche erreicht wurde.