Die Omikron-Lehren aus Südwesteuropa

Wie hart getroffene Länder mit der neuen Coronawelle umgehen: Spanien, Portugal, Italien und Frankreich lockern Einschränkungen – und impfen.

Wie eine „Flutwelle“ fege Omikron von West nach Ost über Europa hinweg, warnt Hans Kluge, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Während der Corona-Tsunami Mitteleuropa erfasst, tobt in Europas Südwesten die hoch ansteckende Coronavirus-Variante schon seit Wochen. Spanien, Portugal, Italien und Frankreich meldeten zuletzt so hohe Zahlen an Neuinfektionen wie seit Pandemiebeginn nicht.

Ein Omikron-Trend zeichnet sich auch in diesen Ländern ab: