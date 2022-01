Dramatische Zahlen, abwartende Reaktion

Trotz noch nie dagewesener Infektionszahlen setzt die Regierung auf „Business as usual“. Ein Lockdown ist vorerst nicht in Sicht.

Die Coronapandemie hat am Mittwoch einen neuen Höhepunkt erreicht: 17.006 Infektionen wurden am Mittwoch im elektronischen Meldesystem verzeichnet – so viele wie noch nie. Und das ist noch lang nicht das Ende: Der Anstieg dürfte angesichts der höheren Infektiosität der Omikron-Variante ungebremst weitergehen, das Prognosekonsortium rechnet für nächste Woche mit bis zu 32.000 Infizierten täglich.

Noch nicht niedergeschlagen hat sich der Anstieg in den Krankenhäusern: Sowohl die Belegung der Normalbetten als auch die der Intensivstationen ist erneut zurückgegangen. Die weitere Entwicklung ist da ungewiss: Mit einem Anstieg in den Spitälern ist zu rechnen, doch deuten internationale Beispiele darauf hin, dass schwere Erkrankungen nicht so oft vorkommen werden wie noch bei der Deltavariante.