Warum uns Neapel so tolle Geschichten erzählt

Neapel erlebt einen Boom, mit dem Rückenwind von Literatur, Kino und Serien. Stecken dahinter nur Nostalgie und die Ausbeutung von Klischees? Oder hat die Stadt etwas bewahrt, was unseren Städten verloren gegangen ist?

Jede große Stadt hat ihre dunklen Ecken, die man vor Besuchern lieber versteckt. Keiner dieser sozialen Brennpunkte in Europa wirkt so gruselig wie die Sozialsiedlung „Le Vele“, die Segel, im berüchtigten Stadtteil Scampia im Norden Neapels. Seit Jahrzehnten plant man, diese Segel zu streichen, die verkommenen Betonburgen abzureißen, neu zu bauen, nachhaltig und inklusiv, wir kennen das. Was passiert stattdessen? Sie sind ein beliebter Drehort geworden. In der flotten Mafia-Musicalkomödie „Ammore e malavita“ stapfen dort ausländische Touristen herum und sehnen sich danach, ausgeraubt zu werden – ein Wunsch, der ihnen prompt erfüllt wird. Übertriebene Satire? Auf YouTube kann jeder die Mutproben angelsächsischer Influencer streamen, die in Flip-Flops durchs „Spanische Viertel“ von Neapels Altstadt irren, auf lauter launige Leute treffen, vor ein paar zwielichtigen Halbstarken zittern und am Ende leicht enttäuscht sind, dass ihnen niemand den Selfiestick aus der Hand gerissen hat.

Ist es das? Ist es der Gruselfaktor, der hinter der neuen, unbändigen Lust auf die süditalienische Metropole steckt? Die Faszination ist stärker denn je: am Chaos, am prallen Leben, am anarchischen Widerstand gegen die Segnungen der Moderne, an verwirrenden Widersprüchen, dem Nebeneinander von Prunk und Elend, Schönem und Hässlichem. Oder ist das nur ein aufgewärmtes Klischee, ein nostalgischer Abgesang, den Romanciers und Filmemacher anstimmen, damit wir stundenweise unserem Ennui entkommen, unserem Ekel vor dem sauber geordneten, wohlanständigen Leben unter gesundheitspolitischem Reglement?