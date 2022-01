Das Papiertigerchen Europa schnurrt selbstzufrieden

Zaungäste des Ringens um Europas Zukunft: Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, und Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly, am Mittwochabend in Brest.

Während Amerikaner und Russen die Zukunft des Kontinents aushandeln, üben sich die Außen- und Verteidigungsminister der EU im Verfassen hochtrabender Manifeste über ihre „strategische Autonomie“.

Gymnich ist in Brest: nein, es hat keine Verschiebung der Kontinentalplatten gegeben, das reizvolle nordrhein-westfälische Wasserschloss ist nicht in die bretonische Hafenstadt versetzt worden, sondern es treffen sich die heute, Donnerstag, die Verteidigungs- und Außenminister der EU in Brest zu ihrem halbjährlichen informellen Meinungsaustausch. Der heißt im EU-Jargon „Gymnich“, weil dort im Jahr 1974 zum ersten Mal in diesem Format parliert wurde.

Zu bereden haben die 26 Minister viel - 26, nicht 27, denn der neue niederländische Außenminister, Wopke Hoekstra, ist nach dem positiven Covid-Test eines seiner Kinder in Quarantäne (er selbst ist negativ getestet). Ukraine und Belarus, China, Afrika: an weltpolitischen Problemen und Herausforderungen gebricht es derzeit wahrlich nicht.