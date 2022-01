Mozartwoche in Salzburg wird abgesagt

Wegen fehlender Planungssicherheit sei das Mozartfestival nicht durchführbar, so Intendant Rolando Villazon. Es hätte vom 27. Jänner bis 6. Februar stattfinden sollen.

Die Mozartwoche 2022 in Salzburg fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Das weltweit bedeutendste Mozartfestival, das in diesem Jahr von 27. Jänner bis 6. Februar über die Bühne hätte gehen sollen, wurde abgesagt. "Die Lage in Salzburg hat sich dramatisch verschlechtert und es ist, nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden, keine Besserung in Sicht", informierte Intendant Rolando Villazon am Donnerstag in einer Aussendung.

Ein Festhalten an dem diesjährigen Festival mit rund 60 Veranstaltungen an zehn Standorten in Salzburg sei angesichts der Einschätzung der Behörden für alle Beteiligten unzumutbar, erklärte Villazon. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Künstlerinnen und Künstler, des Publikums und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen an erster Stelle stehen. Mit immens schwerem Herzen sind wir daher gezwungen, die Mozartwoche 2022 pandemiebedingt komplett abzusagen."

Ein Festival in dieser Größenordnung mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, Orchestern und Ensembles sowie Publikum aus aller Welt sei mit den aktuellen Rahmenbedingungen und der fehlenden Planungssicherheit nicht durchführbar. Der von der Salzburger Landesregierung errechnete Peak an Corona-Fallzahlen falle genau in die Festivalwoche, hieß es. Mit weiteren kurzfristigen Verschärfungen wie Reisebeschränkungen oder einer Verringerung der Saalbelegungen müsse daher gerechnet werden.

"Die Gesundheitsbehörde des Landes Salzburg schätzt das relevante Risiko mit voraussichtlich 15- bis 20-prozentigen Ausfällen in allen Berufssparten per Ende Jänner 2022 ein, was die Durchführung der Mozartwoche schlicht unmöglich macht." Eine Verschiebung der Mozartwoche 2022 sei wegen der langen organisatorischen Vorlaufzeit und der Nicht-Verfügbarkeit wesentlicher Künstlerinnen und Künstler zu einem späteren Zeitpunkt nicht möglich.

Das Programm für die Mozartwoche 2023 wird im Mai vorgestellt. Die Mozartwoche blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1956 feiert die Stiftung Mozarteum Salzburg mit diesem Festival den Geburtstag des großen Komponisten im Jänner. Im Jahr 2021 wurde die Mozartwoche aufgrund der Pandemie in einer digitalen Kurzversion veranstaltet.

(APA)