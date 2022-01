Wichtige Gene mutieren weniger häufig

„Mutationen sind in hohem Maß nicht zufällig, in einer Art, die der Pflanze Vorteile bringt“, erklärt Monroe.

Die Evolution experimentiert mit Bedacht und lenkt die Rate der Veränderungen nach Bedarf.

In der Evolution hängt alles zunächst vom Zufall ab – von dem, mit dem Sequenzen im Genom mutieren –, erst dann wird je nach Erfordernissen gewählt oder verworfen, durch Selektion. Das ist das klassische Bild, es gerät seit einiger Zeit in Zweifel, nun werden sie belegt, durch eine Gruppe um Grey Monroe (UC Davis) und Detlef Weigel (Max-Planck-Institut für Biologie Tübingen). Sie sieht schon in den Mutationen eine Achtsamkeit am Werk, die besonders wichtige Genombereiche vor zu vielen Mutationen schützt, die schließlich oft Schaden anrichten: „Mutationen sind in hohem Maß nicht zufällig, in einer Art, die der Pflanze Vorteile bringt“, erklärt Monroe.

Die Pflanze, von der die Rede ist, ist die Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana), von ihr hat man in Tübingen Hunderte unter Umweltbedingungen aufgezogen, in denen auch die Mutationen überleben konnten, die in der Natur von der Selektion ausgeschieden worden wären. Dadurch konnte man die Vielfalt erheben, die durch Mutationen hervorgebracht wird, und nicht nur die, die nach der Selektion übrig bleibt und auf die bisher alle Blicke gerichtet waren.