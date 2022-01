Duftkerzen à la Tomatensuppe und Käse

Campbell's hat neue Duftkerzen lanciert - zur Wahl steht Tomatensuppe mit gegrilltem Käse oder Hühnernudelsuppe. In den USA bereits ein Verkaufsschlager.

Bereits in gemeinsamer Sache mit Ligne Blanche kreierte man für die Andy-Warhol-Kollektion eine Kerze, die etwa die Noten Tomatenblatt, Basilikum und Minze trug. Campbell's selbst legt jetzt noch einmal richtig nach. Unter den Namen „Chicken Noodle Soup“ und „Tomato Soup & Grilled Cheese“ kann man sich jetzt den Geruch von Hühnernudelsuppe oder Tomatensuppe mit gegrilltem Käse ins traute Heim holen.

Die Kerzen sind seit 12. Jänner erhältlich. Campbells

Beschrieben werden die Sorten nicht weniger nobel als sonst ein Duft. „Noten von herzhaftem Poulet, Nelken und buttrigen Crackern“ heißt es in der Deskription der Suppe Nummer eins, Nummer zwei zeichnet sich durch „geröstete Tomaten, Pfefferkorn und zerlaufender Käse“ aus. Auf weitere Düfte darf man sich dem Unternehmen zufolge freue - zumindest kann man sie gespannt erwarten.

Hackbällchen & Vagina

Nicht nur Campbell's sorgt mit gewagten Duftkompositionen für Stirnrunzeln - wobei die Kerze bereits als Verkaufsschlager in den USA geführt wird - auch das Möbelhaus Ikea erregte seine Kundinnen und Kunden mit einer eigenwilligen Kreation. Zehn Jahre „Ikea Family“ wurden vergangenen Sommer mit einer Kerze duftend nach Fleischbällchen, dem Lieblingsgericht der Ikea-Kundschaft, gefeiert.

Gwyneth Paltrow, Schauspielerin und Gründerin der Lifestylebrand Goop, hat vor zwei Jahren - neben einigen anderen fragwürdigen Produkten in ihrem Shop - eine Kerze gelauncht, die nach ihrer Vagina riechen soll. „This Smells Like My Vagina“, zu Deutsch „Das riecht nach meiner Vagina“, steht auf der Kerze geschrieben. Tatsächlich war sie nach kürzester Zeit online ausverkauft. Aktuell stehen für Menschen mit exquisit experimentierfreudiger Nase also nur die anfänglich erwähnten Sorten zur Auswahl.

(evdin)