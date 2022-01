Die Stasi bespitzelte auch Olaf Scholz

Über den heutigen SPD-Kanzler und damaligen Jungsozialisten wurde auf DDR-Reisen und in seiner Heimat Hamburg Informationen gesammelt.

Die DDR-Staatssicherheit hat über den heutigen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Zeit als Juso-Politiker in den 1980er-Jahren jahrelang Informationen gesammelt und Akten angelegt. Das Bundesarchiv bestätigte am Donnerstag in Berlin auf Anfrage, dass es Scholz' Stasi-Akte der "Bild"-Zeitung übermittelt hat. Die Akte bezieht sich laut "Bild" sowohl auf Reisen in die DDR als auch auf Bespitzelung des Politikers und Rechtsanwalts in Hamburg.

Daraus gehe hervor, dass Scholz als stellvertretender Vorsitzender der Jungsozialisten auf Einladung der ostdeutschen FDJ mehrmals in die DDR gereist sei, meldete die Zeitung. Bei der Einreise habe die geladene Delegation keinen Zwangsumtausch leisten müssen und ohne Zollkontrolle die Grenze passiert. Die DDR-Grenzer am Bahnhof Friedrichstraße hätten 1988 im Voraus eine Anweisung zur "höflichen Abfertigung" erhalten.