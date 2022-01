Handelsobmann Trefelik: „Wir alle zahlen für diesen Irrsinn“

(c) Akos Burg

Handelsobmann Rainer Trefelik hält die 2-G-Kontrollen im Handel für unverhältnismäßig. Er erwartet einen Strukturwandel der Handelslandschaft und einen baldigen Preisanstieg bei Lebensmitteln.

Die Presse: Sie haben sich im Vorfeld gegen die verpflichtenden 2-G-Kontrollen positioniert. Sind die Kontrollen nun wirklich so schlimm wie befürchtet?

Rainer Trefelik: Es ging mir darum, wie kontrolliert wird und wer dafür verantwortlich ist. Die Kontrollen laufen zum Großteil ruhig ab. Bei 90 Prozent der Konsumenten funktioniert das problemlos. Bei den restlichen zehn Prozent wird es aber mitunter aggressiv und teilweise auch geschäftsschädigend für die Betriebe.



Inwiefern?

Händler erzählen mir, dass sich Stammkunden beschweren, weil sie aus ihrer Sicht einmal ungerechtfertigterweise abgewiesen wurden. Wenn ein Kunde einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, merkt er sich das. Auch wenn der Händler gar nichts dafürkann, sondern nur umsetzt, was ihm die Politik aufgetragen hat. Das ist ein nachhaltiger Schaden.



Das kommt auch in der Gastronomie vor. Dort gab es anfangs auch Widerstand gegen die Kontrollen, inzwischen sind sie aber längst gang und gäbe.

Ja, aber der Handel lebt viel mehr vom Impuls. Und die Situation ist eine andere. Ich will nicht gegen die Gastronomie wettern, aber im Handel ist das Infektionsgeschehen nachweislich deutlich geringer. Im Wirtshaus sitzen die Gäste viel länger zusammen, tragen keine Masken. Dort geht es mitunter feuchtfröhlich zu. Wenn ich die Bilder auf den Skihütten sehe, habe ich das Gefühl, dass es in anderen Bereichen nicht so streng zugeht. Hier fehlt mir völlig die Verhältnismäßigkeit.