Späte Gerechtigkeit für Assads Folteropfer

In Deutschland wurde ein Ex-Geheimdienstoberst zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ist ein Urteil gegen Syriens Regime.

Das Urteil wurde mit Genugtuung aufgenommen: von Menschenrechtsorganisationen und von den Opfern, die schreckliche Qualen erlitten hatten. Vertreter von Human Rights Watch und Amnesty International sprechen von einem „historischen Urteil“. Sie fordern, dass nun weitere Prozesse folgen, um die zahlreichen schweren Verbrechen zu ahnden, die in den vergangenen Jahren in Syrien begangen worden sind.

Das Oberlandesgericht in der deutschen Stadt Koblenz hat am Donnerstag den 58-jährigen Syrer Anwar R. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 27-fachen Mordes und einer Reihe weiterer Taten schuldig gesprochen. Das Strafmaß lautet lebenslange Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Schläge und Elektroschocks

Anwar R. war Oberst des Allgemeinen Geheimdienstes im Dienste des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Sein dunkles Reich war das berüchtigte Foltergefängnis al-Khatib in Syriens Hauptstadt Damaskus.