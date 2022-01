Johnsons Party könnte bald vorbei sein

Vor dem Parlament in London forderten Aktivisten nach der regelwidrigen Partei in Downing Street 10 den Rücktritt von Premierminister Boris Johnson

Der Skandal um eine Lockdown-Party setzt dem Premier zu, in den eigenen Reihen mehren sich die Rücktrittsforderungen. Die kommende Woche könnte entscheidend sein für seine politische Zukunft.

Es war eine Entschuldigung, die alles nur noch schlimmer gemacht hat. Als Boris Johnson das Land um Vergebung bat, weil er während des Covid-Lockdowns an einer Party teilgenommen hatte, löste er Entrüstung und Zorn aus – nicht nur in weiten Teilen der Öffentlichkeit, sondern auch bei seinen Parteikollegen. Seither hagelt es Rücktrittsforderungen, und in London fragt man sich zunehmend, wie lang sich der Premierminister noch halten kann.

Nachdem am Montag Beweise ans Licht gekommen waren, dass am 20. Mai 2020 in Johnsons Amtssitz ein unerlaubtes Gartenfest stattgefunden hatte und dass der Premierminister selbst anwesend war, blieb ihm nur noch die Flucht nach vorn: Am Mittwoch gab er zu, dass er tatsächlich die Regeln gebrochen hatte und bat um Entschuldigung. Er wisse um „die Wut auf mich und auf die Regierung“, die Millionen von Briten spüren, weil „die Regeln von den Leuten, die sie gemacht haben, nicht befolgt werden“, sagte Johnson vor dem versammelten Unterhaus.