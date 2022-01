Probleme mit PCR-Ergebnissen: Änderung der Teststrategie?

Auch das PCR-Testsystem gerät wegen Omikron an seine Belastungsgrenzen. Experten sprechen sich für Adaptionen in der Teststrategie aus.

Das PCR-Testsystem in Österreich hat in den vergangenen Tagen für massive Probleme gesorgt. Statt flächendeckend zu testen, könnten künftig Schwerpunkte gesetzt werden, kündigt „Gecko"-Mitglied Thomas Starlinger an.

Die Omikron-Variante des Coronavirus lässt in Österreich die Zahlen der täglichen Neuinfektionen nach oben schnellen - was auch das PCR-Testsystem in manchen Regionen zunehmend an seine Belastungsgrenze stoßen lässt. Dies stößt nun eine Diskussion über eine Änderung der Teststrategie an.

Denn nicht jeder werde sich überall wie bisher testen lassen können, meinte etwa Generalmajor Thomas Starlinger, Mitglied der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination ("Gecko"). Man werde gezwungen sein, Schwerpunkte in gewissen Bereichen zu setzen und auch auf Antigen-Tests zurückgreifen müssen, betonte er am Donnerstagabend in der „ZiB Nacht“.

Schwerpunkte seien dann in den belasteten Regionen im Pflegebereich, den Schulen und der kritischen Versorgung zu setzen. Und bevor man gar nicht testet, müsse man auch Antigen-Tests einsetzen, die dann maximal zwölf Stunden gültig sind, so Starlinger. Man müsse aus der derzeitigen Situation die Lektionen lernen und die entsprechenden Testsysteme aufbauen, so Starlinger - der Aufbau neuer Testkapazitäten würde, "wenn sie es sehr sportlich betreiben", acht bis zwölf Wochen in Anspruch nehmen.

Was PCR- und Antigen-Tests betrifft, stimme man sich in „Gecko“ sehr genau ab. Am heutigen Freitag kommt das Beratungsgremium wieder zusammen, entsprechende Empfehlungen werde man an die Bundesregierung weitergeben.

Änderung der Teststrategie?

Auch andere Experten haben vor dem Hintergrund der stark steigenden Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Tagen eine Adaption der Teststrategie in den Raum gestellt. Infektiologe Weiss etwa kritisierte das „übermäßige Testen“ in Österreich: "Dieses ungezielte Testen bringt für die Pandemiebekämpfung eigentlich wenig.“ Es gehöre „aus der Welt geschafft“, sagte er, Tests sollten gezielt und symptombasiert aufgrund einer "medizinische Indikation" bzw. im Rahmen des Contact-Tracing oder in kritischen infrastrukturellen Bereichen erfolgen.

Auch Virologin Puchhammer-Stöckl regte gegenüber Puls 4 an, „nicht mehr kreuz und quer“ zu testen. Vielmehr sollte man auf vulnerable Gruppen fokussieren, um eher zu diagnostizieren. Und Virologin Dorothee von Laer sagte am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“, man solle durchaus auch auf Antigen-Tests zurückgreifen. Sie würden ein rasches Ergebnis liefern und zumindest hochansteckende Personen ermitteln. Keinesfalls solle man sich aber „weg von Tests“ bewegen.

Tests an Schulen mangelhaft oder ausbleibend

Besonders an den Schulen war es in den vergangenen Tagen zu massiven Problemen gekommen. Statt dem angekündigten „sicheren Schulstart“ nach den Weihnachtsferien, an dem regelmäßig PCR-Tests durchgeführt werden sollen, gab es zahlreiche Meldungen von ungültigen oder ausbleibenden Ergebnissen.

Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sprach etwa von einem „inakzeptablen Zustand": Viele Tests seien nicht abgeholt und nicht ausgewertet worden. „Es hat sich leider gezeigt, dass wir keine gültigen Ergebnisse flächendeckend erhalten haben“, sagte auch die Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz, das Labor habe aus technischen Gründen leider keine Rückmeldung geben können. In der „ZiB 2“ meinte Isabella Zins, Sprecherin der AHS-Direktorinnen und Direktoren, dass der Ärger groß sei. „Wir müssen uns verlassen können, dass wir die Ergebnisse zeitgerecht und korrekt zurückbekommen."

Das Bildungsministerium hat eine Überprüfung der Qualität des PCR-Testsystems angekündigt. Man werde auch rechtliche Schritte gegen den - neuen - Testanbieter prüfen, heißt es aus dem Ressort. An Schulen solle man in der Zwischenzeit auf Antigen-Tests zurückgreifen, die jedenfalls täglich durchgeführt werden müssten.

(ag/bsch)