Strom aus Kohle erreichte 2021 ein Rekordniveau

Noch nie wurde durch Stromproduktion so viel CO2 ausgestoßen wie 2021, sagt die Internationale Energieagentur. Der Zuwachs bei Erneuerbaren Quellen konnte mit dem Anstieg des Strombedarfs nicht mithalten.

Die weltweite Stromproduktion hat 2021 mehr CO2 ausgestoßen als je zuvor. Der massive Nachfrage-Anstieg konnte nicht mit zusätzlichen erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden. So wuchs der Strom aus Kohle um 9 Prozent auf eine Rekordmenge, der CO2-Ausstoß legte um 7 Prozent zu, ebenfalls auf ein Rekordniveau, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Strombericht der Internationalen Energieagentur IEA. Parallel dazu haben sich die Strom-Großhandelspreise verdoppelt.

Aufgrund der hohen Gaspreise wurde ein Teil der Stromproduktion von Gas- auf Kohlekraftwerke umgestellt. Auch Atomstrom legte um 3,5 Prozent zu und erreichte damit praktisch wieder das Vorkrisenniveau. Obwohl Emissionen aus der Stromproduktion bis 2030, also in acht Jahren, um gut die Hälfte zurückgehen sollten, werden sie in Wahrheit in den kommenden drei Jahren sogar noch geringfügig zunehmen, wenn es nicht zu drastischen Maßnahmen kommt, kritisiert IEA-Generalsekretär Fatih Birol.

Hälfte des Zuwachses fällt auf China

2021 gab es mit plus 6 Prozent das stärkste Wachstum der Stromnachfrage seit 2010. Die zusätzlich gebrauchten 1.500 TWh waren in absoluten Zahlen der höchste jemals in einem Jahr verzeichnete Anstieg des weltweiten Strombedarfs. Rund die Hälfte des Zuwachses entfiel auf China, wo es, wie in Indien, wegen Kohlemangel zu Stromabschaltungen kam. Die IEA geht davon aus, dass 2022 bis 2024 die Stromnachfrage jährlich um 2,7 Prozent zulegen wird. Zwar können erneuerbare Energieträger 90 Prozent des Zuwachses decken, damit dürften 2024 aber immer noch 34 Prozent des weltweiten Stroms aus der Verbrennung von Kohle gewonnen werden - mehr als aus allen erneuerbaren Quellen zusammen (32 Prozent). Alle fossilen Energieträger zusammen dürften 2024 für 58 Prozent der Stromerzeugung aufkommen, Atomstrom für etwas weniger als 10 Prozent.

2021 entfielen auf Atomstrom rund 2.870 TWh, das waren knapp 10 Prozent der weltweiten Stromproduktion. Kohle trug rund 10.300 TWh bei, Gas 6.400 TWh, Erneuerbare Energieträger 7.900 TWh und andere nicht erneuerbare Quellen 1.000 TWh. In Summe waren es laut IEA 28.437 TWh, wobei 13.022 Megatonnen CO2 ausgestoßen wurden.

(APA)