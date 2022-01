Heizt Energiepolitik die Inflation an?

(c) Reuters

Die Sorgen von Energieengpässen in Deutschland nehmen zu, sagt Aramea-Chefvolkswirt Felix Herrmann.

Wie Europas Energiepolitik die Teuerung beeinflussen wird und welche Aktien auch 2022 noch Potenzial haben, erklärt Marktexperte Felix Herrmann.

Die energiepolitischen Maßnahmen in der EU sorgen für Kontroversen. Einem jüngsten Entwurf der EU-Kommission zufolge sollen Investitionen in neue AKW unter bestimmten Voraussetzungen als umweltfreundlich eingestuft werden, sofern die Reaktoren nach neuesten Standards gebaut sind. Der Entwurf soll Teil der neuen EU-Taxonomieverordnung werden, die seit Anfang 2022 in Kraft ist und einheitliche Standards für nachhaltige Investments schafft.

Die Atompläne stoßen nicht überall auf Gegenliebe, so wurden etwa in Deutschland erst kürzlich drei der letzten sechs AKW abgeschaltet. Auch der Ausstieg aus Kohlekraftwerken wird dort forciert. Um die drohende Versorgungslücke abzuwenden, setzt sich Deutschland stattdessen dafür ein, dass Strom aus neuen Gaskraftwerken übergangsweise als „grün“ eingestuft werden soll.