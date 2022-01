16.822 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz über 1000

Heute werden 16.822 Neuinfektionen gemeldet. In den Spitälern werden 903 Corona-Patienten behandelt, davon 228 auf den Intensivstationen. Seit gestern sind sieben Menschen verstorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1004,1.

Die Omikron-Variante des Coronavirus beschert Österreich weiterhin ein sehr hohes Level an täglichen Neuinfektionen. Heute melden die Ministerien 16.822 neue Fälle. Das ist nach dem Mittwoch mit 17.006 neuen Fällen der zweithöchste Tageswert seit Pandemiebeginn vor beinahe zwei Jahren. Fast 5.000 weitere Infizierte meldete allein die Bundeshauptstadt Wien.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt weiterhin deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage. Dieser klettert heute auf 12.814 - um 1148 höher als gestern. So schnell ist der Schnitt auch in der vierten Corona-Welle nicht angestiegen. Erstmals seit Ende November liegt auch die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit 1004,1 wieder über der 1000er-Marke. Auch dieser Wert steigt weitaus schneller als in den vergangenen Corona-Wellen. Österreichweit gibt es heute 117.790 bestätigte aktive Fälle, um 10.973 mehr als am Tag zuvor.

In den Krankenhäusern bleiben die Zahlen weiterhin stabil. Österreichweit werden derzeit 903 Covid-19-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt - ein leichter Anstieg von 14 Erkrankten im Vergleich zu gestern. 228 Schwerkranke müssen intensivmedizinisch betreut werden. Das sind um acht Personen weniger als am Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden sind sieben Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Seit Beginn der Pandemie waren es bereits 13.905 Corona-Tote. Allein in der vergangenen Woche gab es 75 Todesopfer zu beklagen.

Höchstwerte bei Inzidenzen

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet auch am Freitag die Bundeshauptstadt. 4932 wurden allein aus Wien gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt in der Stadt damit auf 1393,7 - hier wird seit einer Woche täglich ein neuer Höchstwert erreicht. Noch höhere Inzidenzen haben die westlichen Bundesländer Salzburg und Tirol mit 1861,2 bzw. 1556,9. So hoch wie heute, war die Inzidenz auch in diesen Bundesländern noch nicht. Die Sieben-Tages-Inzidenzen in den restlichen Bundesländer liegen noch unter 1000, wobei Vorarlberg mit 943,6 diesem Wert schon sehr nahe ist.

6,38 Millionen Österreicher und somit 71,4 Prozent hatten am Freitag einen gültigen Impfschutz. Mehr als vier Millionen Menschen - exakt 4.006.363 - haben mit Stand Donnerstag die Drittimpfung erhalten und somit die Grundimmunisierung der Corona-Schutzimpfung abgeschlossen.

(red./APA)