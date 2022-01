Sony verlegt CD- und Gaming-Produktion nach Salzburg

100 Arbeiter im derzeitigen Werk im US-Bundesstaat Indiana verlieren ihren Job. Es war in den 1980er-Jahren in Betrieb genommen worden.

Sony DADC wird Mitte des Jahres sein Werk in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana einstellen und die gesamte Disk- und Gaming-Produktion nach Thalgau (Salzburg) verlegen. 100 Arbeiter im US-Werk verlieren ihren Job. Das Werk im Westen von Indiana hatte in den 1980er-Jahren als erster Hersteller von Compact Discs (CD) in den USA begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur "Associated Press" am Freitag.

150 Mitarbeiter in Terre Haute werden behalten und der Standort zu einer Montage- und Vertriebseinrichtung umgewandelt. Sony führte die Veränderungen auf die "kontinuierliche Umstellung auf Digital im Home-Entertainment-Markt" zurück, wie es in einer Stellungnahme hieß.

